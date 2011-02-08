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Форекс регистрация счета, простая инструкция
Для того, что бы начать торговлю на форекс даже на демо счете трейдеру нужно пройти процесс регистрации, после которого станет доступно совершение сделок и пополнение счета в личном кабинете.
В большинстве случаев регистрация для торговли на форекс состоит из таких шагов:
1. Начинаем с выбора брокера - это можно сделать в Рейтинге брокеров или в соответствующем разделе сайта https://forexluck.ru/reyting-brokerov. Как показывает практика, меньше проблем возникает с крупными и более известными компаниями, зачисление денег их у них проходит быстрее, да и с выводом прибыли обычно не возникает проблем.
2. Приступаем к процессу регистрации - переходим на сайт брокера и находим ссылку на регистрацию, обычно она расположена в верхней части странички (левый или правый угол), но могут быть и другие варианты.
3. Заполнение формы - после нажатия ссылки появится сама форма регистрации в которой требуется заполнить такие поля как - емейл, ФИО, год рождения, место проживания. На этом этапе не следует скромничать и указывать вымышленные данные, ведь для верификации счета все равно потребуется предоставить копии паспорта и подтвердить свой номер телефона.
Особо придирчивые могут попросить сфотографироваться с документом подтверждающим личность и подписать договор.
После того как вы предоставите все необходимые документы наступит период их проверки, который может длиться до одной недели.
При этом следует отметить, что в большинстве случаев верификация нужна только для вывода средств, и ее отсутствие не мешает тестировать работу брокера на демо счетах.
Способы пополнения счета на форекс - http://forexluck.ru/otvet/kak-popolnit-schet-forex
Почему могут отказать в регистрации?
К казалось бы кто может отказать в предоставлении услуг своему клиенту, ведь брокерские компании живут за счет комиссии со сделок которые клиент проводит на форекс. Но на удивление процент отказов довольно велик и причин для этого множество.
1. Не та юрисдикция - последнее время множество брокеров не получили лицензии необходимые для работы с клиентами из Российской Федерации. В результате если вы имеете Российское гражданство вам будет отказано по этой причины, список брокеров работающих с Россией здесь - http://forexluck.ru/broker-forex/possiyskie-brokery
2. Не порядок с документами - вовремя не вклеено фото, потертости, повреждения и т.д.
3. Не подтвержден адрес - не всегда бывает возможность предоставить счет оплаты за коммунальные услуги, как альтернатива может пройти штамп в паспорте о регистрации.
4. Репутация - трейдеры зарекомендовавшие себя скандалами с брокерами о неправомерных списаниях средств так же являются не желанными клиентами.