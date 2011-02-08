Форекс регистрация счета, простая инструкция Для того, что бы начать торговлю на форекс даже на демо счете трейдеру нужно пройти процесс регистрации, после которого станет доступно совершение сделок и пополнение счета в личном кабинете.



Казалось бы вы много раз регистрировались на различных форумах и сайтах, но регистрация кабинета трейдера более ответственный процесс, чем открытие почтового ящика или аккаунта на форуме и часто более сложный.



Тут дело идет о ваших деньгах и ошибка может стоить очень дорого, поэтому постарайтесь следовать всем рекомендациям приведенным в данной статье. Лучший брокер 2024 года.



Торгуй по крупному только с ведущим брокером В зависимости от брокера у которого будет проходить регистрация данный процесс может продлится от получаса до нескольких дней. Такая разница во времени обусловлена различными требования к предоставленным документам у разных брокерских компаний. В большинстве случаев регистрация для торговли на форекс состоит из таких шагов: Выбор брокера который будет отвечать нашим требованиям.

Регистрация на сайте брокерской компании.

Выбор варианта торгового счета.

Верификация - загрузка необходимых документов подтверждающих личность.

Выбор торговой платформы и пополнение счета.

Причины отказа в регистрации для работы на форекс. 1. Начинаем с выбора брокера - это можно сделать в Рейтинге брокеров или в соответствующем разделе сайта https://forexluck.ru/reyting-brokerov. Как показывает практика, меньше проблем возникает с крупными и более известными компаниями, зачисление денег их у них проходит быстрее, да и с выводом прибыли обычно не возникает проблем. 2. Приступаем к процессу регистрации - переходим на сайт брокера и находим ссылку на регистрацию, обычно она расположена в верхней части странички (левый или правый угол), но могут быть и другие варианты. 3. Заполнение формы - после нажатия ссылки появится сама форма регистрации в которой требуется заполнить такие поля как - емейл, ФИО, год рождения, место проживания. На этом этапе не следует скромничать и указывать вымышленные данные, ведь для верификации счета все равно потребуется предоставить копии паспорта и подтвердить свой номер телефона.



4. Пароли - старайтесь сразу придумать такой ник и пароль, что бы в нем сочетались два качества надежность и легко запоминаемость, восстановление забытого пароля иногда требует некоторого времени.



5. Выбор счета - у каждой из брокерской компаний существует по нескольку вариантов счетов, иногда их выбор осуществляется на этапе регистрации, подробнее о возможных вариантах вы можете прочитать здесь "Типы счетов РобоФорекс"

6. Верификация - для полноценной работы у большинства брокеров требуется загрузить отсканированные копии ваших документов (иногда может пройти и фото на телефоне). Это самый долгий и ответственный момент, обычно брокер просит предоставить - копию паспорта, копию квитанции об оплате коммунальных. Особо придирчивые могут попросить сфотографироваться с документом подтверждающим личность и подписать договор. После того как вы предоставите все необходимые документы наступит период их проверки, который может длиться до одной недели. При этом следует отметить, что в большинстве случаев верификация нужна только для вывода средств, и ее отсутствие не мешает тестировать работу брокера на демо счетах.



7. Пополнить счет, скачать терминал трейдера и можно приступать к работе. Пополнять счет можно - платежной картой, перечислением с банковского счета, криптовалютами или с помощью других вариантов. Способы пополнения счета на форекс - http://forexluck.ru/otvet/kak-popolnit-schet-forex



Обычно процесс регистрации у брокера форекс занимает не более часа, но бывают и исключения, если брокер требует бумажные копии документов или затягивает с верификацией. Почему могут отказать в регистрации? К казалось бы кто может отказать в предоставлении услуг своему клиенту, ведь брокерские компании живут за счет комиссии со сделок которые клиент проводит на форекс. Но на удивление процент отказов довольно велик и причин для этого множество. 1. Не та юрисдикция - последнее время множество брокеров не получили лицензии необходимые для работы с клиентами из Российской Федерации. В результате если вы имеете Российское гражданство вам будет отказано по этой причины, список брокеров работающих с Россией здесь - http://forexluck.ru/broker-forex/possiyskie-brokery 2. Не порядок с документами - вовремя не вклеено фото, потертости, повреждения и т.д. 3. Не подтвержден адрес - не всегда бывает возможность предоставить счет оплаты за коммунальные услуги, как альтернатива может пройти штамп в паспорте о регистрации. 4. Репутация - трейдеры зарекомендовавшие себя скандалами с брокерами о неправомерных списаниях средств так же являются не желанными клиентами.