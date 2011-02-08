Как торговать золотом, обзор вариантов торговли. Торговля золотом в последнее время завоевывает все больше сторонников, в условиях прогрессирующего кризиса этот металл играет роль так звано тихой заводи, и пользуется высоким спросом при экономических потрясениях. Именно в золото вкладывают деньги инвесторы, когда происходит снижение курсов основных мировых валют. Торговать золотом можно используя два варианта – на бирже форекс или путем покупки банковских слитков, каждый из предложенных вариантов имеет свои особенности, про которые мы и поговорим в этой статье. Как торгуется золото на forex. Операции с использованием данного металла практически ни чем не отличаются от обычной торговли валютными парами, главное, что бы ваш брокер предоставлял подобную услугу. А после в торговом терминале вы получите данные по котировке XAU/USD с указанием величины спред.



Что бы начать торговлю вам следует выполнить несколько несложных действий, которые я вкратце опишу далее.



1. Выбрать брокера, который осуществляет операции с золотом, при этом следует учитывать такой показатель как величина спреда и надежность компании. Ниже я приведу список брокеров торгующих золотом, все компании в списке являются довольно солидными фирмами не первый год работающими на рынке форекс. Название брокера Минимальный депозит Величина спред по XAU/USD Бонус при пополнении Alpari 1 50 нет RoboForex 1 4 до 55% EXNESS Limited 1 от 5 до 45 нет InstaForex 1 100 до 55% Каждая из представленных компаний по своему привлекательна, где то лучше торговые условия, а кто то дает больший бонус, поэтому при выборе тщательно взвести самые важные для вас моменты.



2. После того как вы выбрали брокера пополняем свой счет и скачиваем торговый терминал, лучше если это будет стандартный metatrader 4, только для него есть множество уже готовых программных решений для упрощения торговли.



3. Практическая торговля золотом – вот тут начинается самое интересное, золото отлично поддается корреляции, оно начинает стремительно дорожать при падении цены на основные валютные пары. Так же его цена растет при сообщениях об экономических кризисах, угрозах дефолта и глобальных катастрофах. Для торговли можно использовать стратегию торговли на новостях.



Так же можно воспользоваться автоматическим советником для торговли золотом, в этом случае вам ничего не нужно делать только, задать начальные настройки. Торговля банковскими металлами. Такой вид торговли можно отнести к долгосрочным инвестициям, получить большую прибыль вам вряд ли удастся, а вот сохранить свои деньги от инфляции вполне возможно.

Покупать следует драгоценный метал в слитках, так как именно такой вариант хранения приносит наибольший доход, причем и в таком простом деле присутствуют свои тонкости.



• Размер слитка – чем меньше слиток, тем выше цена за грамм, но тем быстрее после вы можете его реализовать.



• Комиссия – разница между покупкой или продажей, ее размер существенно зависит от того, получите вы слиток на руки или оставите в банке, если золото не изымается из банка, то разница между покупкой и продажей составляет всего пару процентов. В том же случае если вы получите металл на руки, комиссия банка возрастет в разы (так как при приемке золотых слитков требуется специальная комиссия).



Выбор варианта зависит от того на какой длительности срок вы хотите сделать инвестицию, если менее года, то оставляйте золото в банке или оформляйте золотой депозит, в ином случае вы можете потерять из-за разницы в цене. В том же случае если вы ходите сделать длительную инвестицию на срок более нескольких лет, можно изъять метал и хранить его у себя дома или в банковском сейфе.